Россияне всегда отличались чем-то особенным, – Сергей Ребров

Украинский тренер Сергей Ребров считает, что отстранение от международных соревнований – это справедливое наказание для спортсменов из страны-агрессора.

Международные спортивные организации отреагировали на вопиющие нарушения всех норм и законов и отправили в заслуженный бан весь российский спорт. Но в это время ставится "старая пластинка", что "спорт вне политики", спортсмены не виноваты, и отстранение от турниров слишком суровое наказание для них.

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Ребров считает неприемлемыми такие заявления. Отстранение от международных соревнований – справедливое наказание для спортсменов из страны-агрессора.

Я вас прошу, там никто никогда не выступит. Особенно спортсмены. Возможно, раньше – возможно – и можно было сказать, что спорт – вне политики, но только не сейчас. Россяине всегда отличались чем-то особенным. То футболисты наденут майки с поддержкой войны, то кто-то выйдет на пьедестал с новоявленной свастикой, то эти многочисленные допинговые скандалы,

– сказал он.

Ребров считает, что Россия использует спорт как инструмент для подъема своей нации.

"В моем представлении главная цель спорта – победа в честной борьбе. Но Россия – она же другая. Там нужны медали на Олимпиаде, чтобы показать: "С нами сила, с нами Бог". Поэтому я и не считаю, что спорт – вне политик. Для них это наоборот, инструмент, чтобы показать, какие они большие. Пусть теперь меряются мышцами внутри своего необъятного и неразумного государства", – заявил Сергей.