Россияне нелюди, просто, бл*дь,, нелюди, не верю, что они ничего не знают, – украинский тренер

Легендарный украинский тренер Николай Павлов прокомментировал кровавое вторжение российских войск в Украину.

Павлов рассказал, что он находится в Киеве во время вторжения России в Украину. По его словам, он очень переживает за Мариуполь, где у него остались друзья.

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"Я остался в Киеве, вся моя семья здесь. Не собираюсь из дома уезжать. Каждый помогает как может: кто-то занимается волонтерством, зять, например, записался в тероборону. А я с внуками и детьми на месте", – сообщил Павлов. .

Павлов шокирован тем, что в России во время войны с Украиной спокойно проходит жизнь:

Нелюди, просто, бл*дь, нелюди. Не верю, что они ничего не знают. Вижу, что россияне футбольный чемпионат спокойно проводят. Слава Богу, соответствующие организации изолировали их по всем возможным видам спорта. Впрочем, пока нам это не помогает.

"У меня здесь рядом внучки, дочери, жена. Есть небольшой подвал, где маленькие дети ночуют. Так вот я не могу возле них поддаваться панике. Вместе с малышами фактически вернулся к тренерской профессии – поддерживаю их, оберегаю. Нам веселее, когда мы вместе", – подытожил он.

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