Павлов розповів про те, що він перебуває у Києві під час вторгнення Росії в Україну. За його словами, він дуже переживає за Маріуполь, де в нього лишилися друзі.

До слова Я гарний приклад того, що це неправда, – Беленюк спростував пропаганду про расизм в Україні

"Я залишився у Києві, вся моя сім'я тут. Не збираюся з дому їхати. Кожен допомагає, як може: хтось займається волонтерством, зять, наприклад, записався до тероборони. А я з онуками та дітьми на місці", – повідомив Павлов.

Павлов шокований тим, що у Росії під час війни з Україною спокійно проходить життя:

Нелюди, просто, бл*дь, нелюди. Не вірю, що вони нічого не знають. Бачу, що росіяни футбольний чемпіонат спокійно проводять. Слава Богу, відповідні організації ізолювали їх із усіх можливих видів спорту. Утім, поки що нам це не допомагає.

"У мене тут поряд онуки, доньки, дружина. Є невеликий підвал, де маленькі діти ночують. Так от я не можу біля них піддаватися паніці. Разом із малими фактично повернувся до тренерської професії – підтримую їх, оберігаю. Нам веселіше, коли ми разом", – підсумував він.

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