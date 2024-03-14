Россиянам нужно будет осудить войну, чтобы выступить на Олимпиаде: что на это говорят в России

Россиянам нужно осудить полномасштабное вторжение России на территорию Украины, чтобы выступить на Олимпийских играх. Олимпийский комитет страны-агрессора отреагировал на это.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что одним из критериев допуска российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года будет осуждение войны России против Украины. Об этом он заявил росСМИ, передает 24 Канал.

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Что говорят в ОКР об осуждении войны

Сейчас известно, что на Олимпиаду-2024 квалифицировались только 18 "нейтральных" спортсменов из России и Беларуси. Для того, чтобы выступить, они должны осудить войну, которую начала Россия.

"Будут определены условия поведения на Олимпийских играх, которые будут четко соответствовать принципам, что были озвучены на декабрьском исполкоме МОК. Спортсмены, которые участвуют, должны осуждать СВО, подписывать некоторые другие документы, которые, с точки зрения юристов правового управления ОКР, могут привести к негативным последствиям в виде нарушения российского законодательства", – заявил Поздняков.

Что известно о скандальном решении МОК