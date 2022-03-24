Россиянам, проживающим в Англии, стыдно за их гражданство, – Ярмоленко

Вингер сборной Украины и Вест Хэма Андрей Ярмоленко поделился мнениями о нации "освободителей". Он также рассказал о тех россиянах, проживающих в Англии.

"Нация зомби"

По словам Ярмоленко, россиянам, проживающим в Англии, стыдно иметь российское гражданство.

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Я думаю, людям просто стыдно иметь российское гражданство, и это хорошо. Это то, чего мы добиваемся. Им должно быть стыдно за это, стыдно за молчание, стыдно за то, что они не повлияют на своего "суперпрезидента",

– сказал Андрей.

Однако футболист все же считает, что есть и хорошие россияне, пытающиеся что-либо изменить.

"Те россияне, которые учатся с моими детьми в школе, приходят и говорят: "Ужас, что происходит, наш президент сошел с ума". И это искренне. Предлагают помощь, если кому-то надо. Поэтому я в начале нашего разговора сказал, что я не буду говорить плохо обо всех россиянах.

Есть адекватные люди, которые понимают все и, возможно, пытаются повлиять на это как-то, но ничего не происходит. А есть люди тупые, ничего не видящие – им показали новости. Просто нация зомби, как я их называю", – отметил игрок сборной.

В нынешнем сезоне Ярмоленко отыграл за Вест Хэм 25 матчей, в которых забил 3 гола и сделал такое же количество результативных передач.