Представители России и Белоруссии получат возможность без ограничений выступить на международном уровне. Все как всегда – спорт вне политики

Россияне и белорусы смогут принять участие в Олимпийских играх-2032, которые пройдут в Брисбене, Австралия. Допуск к соревнованиям спортсменов из страны-агрессора будет символизировать мир, пишет 24 Канал ссылаясь на росСМИ.

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Абсурду нет предела

Такое мнение пришло к главе главы Национального олимпийского комитета Австралии Мэтт Кэрролл. Он считает, что ни российские, ни белорусские спортсмены не являются частью воров, которые совершают их государства на территории Украины. Также глава комитета приводит в пример бойкот Олимпийских игр в Москве, который впоследствии австралийцы сочли ошибкой. К тому же Кэролл придерживается мнения, что такая его инициатива будет способствовать объединению мира.

Спортсмены не являются зачинщиками этого. Наша позиция совпадает с позицией Международного олимпийского комитета. Помните о бойкоте многих стран Олимпиады 1980 года? Много лет спустя премьер-министр Австралии заявил, что страна допустила ошибку, –

считает Мэтт Кэрролл.

Условия допуска россиян к Олимпийским играм согласно заявлению МОК