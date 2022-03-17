Россия убивает мирных жителей, уничтожает наши города, – Магучих поблагодарила украинскую армию
Источник:инстаграмм UKR Спорт
Ярослава Магучих стала одной из украинских легкоатлеток, которой удалось выехать на международные соревнования. Олимпийский призер в Токио вместе с тренером обратились в украинскую армию и народ.
Магучих: Украинцы – это очень сильный народ
20-летняя уроженка Днепра находится за границей, где готовится к чемпионату мира по легкой атлетике, который примет Сербия. Ярослава Магучих и ее наставница Татьяна Степанова записали видеообращение к землякам и украинской армии.
Читайте также "Зомбированные" россияне обливают грязью Белодид, которая показывает правду о войне в Украине
Легкоатлетка уверена, что украинский народ никогда не покажется российской ордой. Магучих рассказала о реалиях войны в Украине – гибели мирных жителей и разрушении городов.
Мы хотим поднять наше знамя и показать, что украинцы – это очень сильный народ. И что сейчас в моей родной Украине идет война, начатая Россией. Россия убивает мирных жителей, уничтожает наши города. Но наши воины, наши люди никогда не сдаются, идут до конца. Они будут отстаивать нашу независимость и наши права,
– сказала Магучих.
Тренер Ярославы пообещала, что они сделают все возможное, что в Сербии раздался украинский гимн и поднялся сине-желтый флаг.
В конце своего обращения прыгунья в высоту поблагодарила украинских защитников, которые каждый день рискуют своей жизнью ради мирного неба над страной.
Видеообращение от Магучих и Степановой
Чемпионат мира в помещении, которое примет Белград, пройдет в течение 18 – 20 марта.
Кто из легкоатлеток будет представлять Украину
- Ирина Геращенко (прыжки в высоту)
- Ярослава Магучих (прыжки в высоту)
- Марина Бех-Романчук (прыжки в длину)
- Анна Плотицина (бег с барьерами)
- Яна Гладийчук (прыжки с шестом)
- Юлия Лобан (пятиборье)
Полный текст обращения Магучих и Степановой
Сейчас мы находимся в Сербии, где через несколько дней начнется чемпионат мира по легкой атлетике в помещении.
Мы хотим поднять наше знамя и показать, что украинцы – это очень сильный народ. И что сейчас в моей родной Украине идет война, начатая Россией. Россия убивает мирных жителей, уничтожает наши города. Но наши воины, наши люди никогда не сдаются, идут до конца. Они будут отстаивать нашу независимость и наши права.
А мы, со своей стороны, сделаем все, чтобы наш гимн звучал.
Хотим поблагодарить наших воинов, которые нас защищают. Потому что благодаря им мы живы, здоровы и сейчас находимся здесь. Слава Украине!