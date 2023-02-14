Россия разрушает не только честную игру, но и жизнь украинских спортсменов, – Кулеба

14 февраля 2023, 21:30
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Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз высказался о том, что Россию нельзя допускать к международным соревнованиям, в том числе и к Олимпиаде.

Дмитрий Кулеба опубликовал видео в твиттере, на котором изображены некоторые украинские спортсмены, погибшие в результате российского военного вторжения. Среди них есть как ушедшие защищать Украину на фронт, так и совсем юные спортсмены, погибшие в результате российских обстрелов.

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  • гимнастка Екатерина Дяченко, 11 лет
  • десятиборец Владимир Андрощук, 22 года
  • биатлонист Евгений Малышев, 19 лет
  • фигурист Дмитрий Шарпар, 25 лет

Всего за время российского вторжения погибли более 220 украинских спортсменов и тренеров. И они уже не выступят на Олимпиаде, не подготовят спортсменов, которые могли бы принести Украине награды.

"Целью Олимпийского движения, согласно Олимпийской хартии, является содействие спорта "в духе дружбы, солидарности и честной игры". Россия разрушает не только честную игру, но и жизнь украинских спортсменов. Реальная честная игра – это отстранить российских спортсменов от Олимпийских игр", – подытожил Дмитрий Кулеба.

 

Автор: Ігор Саджениця