Россия разрушает не только честную игру, но и жизнь украинских спортсменов, – Кулеба
Источник:Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз высказался о том, что Россию нельзя допускать к международным соревнованиям, в том числе и к Олимпиаде.
Дмитрий Кулеба опубликовал видео в твиттере, на котором изображены некоторые украинские спортсмены, погибшие в результате российского военного вторжения. Среди них есть как ушедшие защищать Украину на фронт, так и совсем юные спортсмены, погибшие в результате российских обстрелов.
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- гимнастка Екатерина Дяченко, 11 лет
- десятиборец Владимир Андрощук, 22 года
- биатлонист Евгений Малышев, 19 лет
- фигурист Дмитрий Шарпар, 25 лет
Всего за время российского вторжения погибли более 220 украинских спортсменов и тренеров. И они уже не выступят на Олимпиаде, не подготовят спортсменов, которые могли бы принести Украине награды.
"Целью Олимпийского движения, согласно Олимпийской хартии, является содействие спорта "в духе дружбы, солидарности и честной игры". Россия разрушает не только честную игру, но и жизнь украинских спортсменов. Реальная честная игра – это отстранить российских спортсменов от Олимпийских игр", – подытожил Дмитрий Кулеба.