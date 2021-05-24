Россия проиграла на чемпионате мира по хоккею, пропустив гол в пустые ворота: видео

На чемпионате мира по хоккею сыграли очередные матчи группового этапа. Словакия оказалась сильнее России, а Латвия сумела обыграть Италию

Первое поражение на турнире потерпела сборная России. Их обыграла сборная Словакии, которая одержала третью подряд победу.

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Именно словаки первыми открыли счет в матче внутри второго периода. Но через минуту Россия отыгралась, реализовав большинство.

В третьем периоде реализовали большинство словаки. А в конце матча россияне бросились сравнивать счет, оставив свои ворота пустыми. Туда и влетела третья шайба.

Словакия – Россия 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Видеообзор матча Словакия – Россия

Третью победу на чемпионате мира одержали и хозяева турнира – сборная Латвии обыграла Италию. При этом в матче арбитры трижды не засчитывали взятие ворот после просмотра повторов. Дважды пострадали латвийцы, еще один раз – итальянцы.

Стоит отметить, что за две минуты до конца матча счет на табло был 1:0. Поэтому итальянцы тоже бросились сравнивать счет, оставив ворота пустыми. И латвийцы дважды забили именно в пустые ворота.

Для итальянцев это поражение стало третьим на турнире.

Латвия – Италия 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Видеообзор матча Латвия – Италия