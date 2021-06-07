Россия пригрозила сняться с Евро-2020: почему этого не произойдет

Среди украинских СМИ начали распространять новость, что сборная России по футболу может отказаться от участия в Евро-2020. И якобы причина – новая форма сборной Украины.

Источником такой новости является сайт Dynamo.kiev.ua. Местные журналисты ссылаются на свой источник, который близок к Российскому футбольному союзу. И убеждают, что сборная России может отказаться от участия в чемпионате Европы "демонстрацией протеста против того, что УЕФА утвердил новую форму сборной Украины". При этом ни одно российское СМИ такой новости не предоставляет.

Скандал в России возник из-за того, что на форму сборной Украины нанесен контур страны с Крымом. А также лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!".

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Вот только вряд ли Россия согласится на такой радикальный шаг. Ведь страна является хозяевами турнира – Санкт-Петербург примет сразу семь матчей чемпионата.

У отказа от участия может быть много последствий. Едва ли не главный – двухлетняя дисквалификация для сборной России. Поэтому кроме Евро-2020, россияне не смогут сыграть на чемпионате мира 2022 года. И не смогут выступить в квалификации чемпионата Европы 2024 года. А без квалификации – и на самом Евро-2024.

Не обойдется и без финансового штрафа. Ведь в случае, если Россия снимется с турнира, то количество матчей будет меньше. Поэтому меньше трансляций, и меньше денег от рекламодателей для УЕФА.

Самостоятельное снятие сборной России с Евро-2020 можно сравнить с выстрелом себе в ногу. В России способны на такое, но вряд ли пойдут на столь радикальный шаг.