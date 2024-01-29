У России забрали олимпийское "золото" Пекину: фигуристку Валиеву дисквалифицировали за допинг

Россия потеряет золото Олимпиады-2022 в командных состязаниях. Все из-за нарушения допинговых правил.

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года из-за допинг-дела. В ведомстве заявили, что россиянка нарушила антидопинговые правила перед Олимпийскими играми-2022. Речь идет о положительном допинг-тесте, результат которого обнаружили уже после того, как российская фигуристка стала одной из чемпионок Игр в командных соревнованиях.

Смотрите такжеБез слов: Россия наградила фигуристку Валиеву, которую поймали на допинге на Олимпиаде-2022

Что известно об очередном допинговом скандале с участием России

В результате рассмотрения дела Валиевой его допустили к личным соревнованиям на Олимпиаде-2022. Однако в феврале 2022 года Международное антидопинговое агентство подтвердило нарушение антидопинговых правил российской фигуристкой.

Процесс рассмотрения дела в CAS продолжался с ноября 2022 года и WADA требовала дисквалификации Валиевой на четыре года. Этот вердикт был утвержден Спортивным арбитражным судом.

Дисквалификация Камилы Валиевой от выступлений в фигурном катании началась с 25 декабря 2021 года. Помимо запрета участия в соревнованиях, российская фигуристка потеряла все медали награды и призовые средства за свое участие в турнирах включая "золото" чемпионата Европы-2022.

В результате Россия потеряет "золото" в командных соревнованиях Олимпиады-2022 и после перераспределения медалей олимпийскими чемпионами станут Соединенные Штаты (предыдущие серебряные призеры Игр в Пекине). "Серебро" и "бронзу" получат Япония и Канада соответственно финишировавшая четвертой в командном зачете Олимпиады.

Что употребляла россиянка