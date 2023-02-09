"А что случалось": Россия потеряла чемпионат мира-2025 по водным видам спорта

Россия продолжает падать в выгребную яму, хотя Международный олимпийский комитет пытается вернуть в соревнования россиян и белорусов. Международная федерация плавания (World Aquatics) имеет больше ума, чем МОК.

Международная федерация плавания забрала у враждебной страны еще один престижный старт – чемпионат мира по водным видам спорта, который в 2025 году должен был состояться в Казани. Россия стала страной-хозяйкой этих соревнований еще в далеком 2019 году, но "шота случилось".

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Здравый смысл и пример для МОК

Соревнования по водным видам спорта перенесли в Сингапур, который сможет достойно принять подобный старт.

World Aquatics показывает свой здравый смысл, в отличие от Международного олимпийского комитета, который хочет усидеть на двух стульях одновременно. МОК хочет допустить представителей враждебных стран к Олимпиаде-2024, которая пройдет во французском Париже.

Международная федерация плавания забирает у России уже далеко не первые соревнования. Ранее все та же Казань после полномасштабного вторжения России в Украину потеряла право на проведение юниорского мирового первенства, которое перенесли в Перу.

Урожайный ЧМ без России и Беларуси

Также представителей России и Беларуси не допустили к мировому первенству, которое в 2022 году состоялось в венгерском Будапеште.

В столице Венгрии украинцы завоевали 10 наград. Наибольшее количество медалей "сине-желтые" получили в артистическом плавании – 7 наград, 2 из них – золотые. В медальном зачете сборная Украины заняла 8 место. Этот результат стал лучшим за последние 19 лет для команды.

Напомним, что на ЧМ по водным видам спорта спортсмены соревнуются в четырех соревнованиях – плавании, прыжках в воду, синхронном плавании и водном поло.

Отметим, что россияне и белорусы отстранены почти от всех соревнований. Однако есть такие "уникумы" (теннисные ассоциации), которые до сих пор допускают представителей враждебных стран в международные соревнования. Что недопустимо, когда Россия ежедневно убивает на фронте украинских спортсменов.