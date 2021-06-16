Как Россия еле-еле открыла счет в матче с Финляндией: еще один гол финнов отменили – видео

В среду, 16 июня, Финляндия и Россия играют в первом матче второго раунда чемпионата Европы-2020.

В конце первого тайма Россия открыла счет. Миранчук на входе в правый угол штрафной Финляндии сыграл в стенку с Дзюбой, прицелился и обводящим ударом отправил мяч в дальнюю девятку.

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Видео гола Миранчука

В начале встречи финны упустили шанс открыть счет. Райтала сыграл на перехвате на правом фланге и навесил точно на голову Похьянпало, который нанес точный удар. После совещания с VAR арбитр зафиксировал офсайд.