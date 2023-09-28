"Томас Бах проводит политику ползучей капитуляции перед РФ": Саладуха шокирована действиями МОК

Бывшая легкоатлетка не в восторге от желания комитета любой ценой допустить россиян в Олимпиаду. Ольга предполагает, что мировое сообщество пойдет на бойкот Игр.

С началом полномасштабной войны в Украине мировой спорт стал отмежевываться от россиян. Команды не допускают к международным соревнованиям, а индивидуальным атлетам разрешают участвовать только под нейтральным флагом.

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Впрочем, в этом году Международный олимпийский комитет начал идти навстречу оккупантам. В марте МОК рекомендовал федерациям допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.

А в начале октября комитет рассмотрит возможность допуска россиян и белорусов к Олимпийским играм-2024. Свое возмущение действиями МОК и президента организации Томаса Баха выразила народная депутат Украины и бывшая легкоатлетка Ольга Саладуха.

Это очень тревожный сигнал для Украины. По всей видимости, Томас Бах проводит политику ползучей капитуляции перед РФ и шаг за шагом снимает ограничения. "Амнистировав" агрессора, МОК подвергается бойкоту не только со стороны Украины, но и со стороны многих государств Европы. Это ставит под угрозу полноценность Олимпиады-2024, где не будет многих сильнейших национальных команд. Поэтому Томасу Баху и его подчиненным следует взвесить все "за" и "против" и принять решение, которое пойдет на пользу мировому спорту, а не в пользу пророссийских лоббистов,

– говорится в заявлении спортсменки.

На днях УЕФА также решил пойти на уступки России и разрешил детским командам U-17 вернуться в международные соревнования. Это вызвало протест во многих странах Европы.

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Кроме Украины, бойкот игр с россиянами объявили Англия, Латвия, Польша, Литва, Дания, Швеция и Финляндия. Бывшая легкоатлетка упомянула и этот случай.

Не менее тревожны последние решения УЕФА вернуть россиян в возрасте до 17 лет на международные соревнования. Очевидно, это результат российского влияния, недаром спортивные функционеры России уже откровенно радуются и смотрят в будущее с оптимизмом. Это своеобразный пробный шар и дальнейшие шаги УЕФА будут зависеть от реакции международного спортивного сообщества. И такая реакция уже есть. Футбольные ассоциации объявили, что будут бойкотировать турниры УЕФА при условии присутствия там россиян. Это очень сильная и решительная позиция. Спасибо партнерам за солидарность с Украиной,

– заявила Солодуха.

Напомним, что в составе Исполкома МОК до сих пор присутствуют двое россиян – Елена Исинбаева и Шамиль Тарпищев. При этом организация пытается показать свою поддержку Украине, но своими действиями позволяет представителям страны-террористки проникать в цивилизованный мир.