"Россия не остановилась": Магучих раскритиковала МОК за допуск россиян к Олимпийским играм-2024

Российские спортсмены получили шанс попасть на Олимпиаду несмотря на войну их страны против Украины. При этом ни один из них публично не осудил действия российских властей.

В Париже в эти дни продолжаются 33-е летние Олимпийские игры. За 329 комплектов медалей борются спортсмены из более чем 200 стран мира.

По теме Ярослава Магучих получила "золото" для Украины на Олимпиаде-2024

Россияне остаются россиянами

Из-за войны в Украине Международный олимпийский комитет не допустил Россию и Беларусь к соревнованиям. Впрочем спортсмены из стран-агрессорок все же присутствуют на Играх.

Это возмущает украинское спортивное сообщество, которое постоянно страдает от российских террористических атак. Эту проблему в очередной раз подняла легкоатлетка Ярослава Магучих.

Мы все прекрасно знаем, откуда эти атлеты. Они не сказали ни одного слова против войны. Они не высказались за мир даже. Считаю, это очень обидно, потому что Олимпийские игры – это о мире. И в принципе всегда все войны останавливались на период Игр. Но Россия не остановилась. И в период этих Игр были массированные атаки на города Украины. Поэтому не понимаю, как террористов можно допустить к соревнованиям о мире,

– заявила Магучих.

Читайте также Праздник Украины в Париже: видео эмоциональной церемонии награждения Магучих и Геращенко на Олимпиаде

Напомним, что МОК разрешил россиянам и белорусам принять участие в Олимпийских играх в нейтральном статусе. Они не имеют права представлять свои страны, а также должны были доказать свою непричастность к военным структурам и неподдержку войны.

К слову, Ярослава Магучих стала золотой медалисткой в прыжках в высоту. Для нее это первая награда высшей пробы на Играх. Также бронзовую награду в том же соревновании покорила Ирина Геращенко.