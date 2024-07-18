Им не место в спорте: больше половины "нейтральных" олимпийцев из России поддерживает войну в Украине

Известная компания исследовала деятельность атлетов из России и Беларуси, которых МОК допустил к Олимпийским играм. Результат в очередной раз показал истинную сущность представителей стран-террористок.

Российский спорт попал под санкции после начала полномасштабной войны в Украине. Команды из страны-террористки не допускают к соревнованиям, а индивидуальных атлетов обязывают выступать под нейтральным флагом.

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Фиктивная нейтральность

Накануне Олимпийских игр-2024 россиянам и белорусам дали шанс вернуться в цивилизованный мир. Для этого им надо доказать свою непричастность к военным структурам России, а также неподдержку войны в Украине.

Но оказалось, что эта проверка от Международного олимпийского комитета не работает на должном уровне. Правозащитная компания Global Rights Compliance провела исследование активности россиян и белорусов, которые прошли проверку и поедут на Олимпиаду.

Организация доказала, что более половины из этих спортсменов на самом деле поддерживают войну или причастны к военным структурам страны-оккупантки. Global Rights Compliance насчитала 33 таких атлета из 59-ти допущенных.

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Игнорирование от МОК

В частности отмечается, что 12 из них относятся к Центральному спортивному клубу армии (ЦСКА), который подчиняется Минобороны России. Еще 13 атлетов были замечены за отношением лайков или перепостом провоенных месседжей в соцсетях.

Председатель Global Rights Compliance Уэйн Джордаш обращался в МОК с соответствующим отчетом, который содержит в себе аж 223 страницы. Но комитет решил проигнорировать его письма и не рассматривал эти вопросы.

Напомним, что все допущенные к Играм россияне и белорусы смогут выступать только под нейтральным флагом. Сами Олимпийские игры-2024 будут проходить с 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже.