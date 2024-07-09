Россиян нужно избегать: Гутцайт рассказал о правилах для украинцев на Играх-2024

В Национальном олимпийском комитете рассказали, что существуют определенные правила для украинских спортсменов. В них отмечается, как вести себя с россиянами.

Национальным олимпийским комитетом разработан определенный ряд рекомендаций по обращению с "нейтральными" спортсменами. Это сделали, чтобы обеспечить безопасность и отстранить украинских спортсменов от возможных провокаций со стороны россиян.

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Правила для украинских спортсменов

Во время брифинга в Медиацентре Украина президент НОК Вадим Гутцайт отметил каких рекомендаций должны придерживаться украинские представители.

В рекомендациях, которые мы разработали вместе с Министерством молодежи и спорта указано, что мы не жмем руки, мы не общаемся, мы не фотографируемся, мы не стоим вместе, мы не стоим на подходах к СМИ – мы вообще их не замечаем. Для нас в такой ситуации важна безопасность наших спортсменов – чтобы не было никакой провокации. Поэтому и наши спортсмены должны тоже контролировать свое пространство, где они находятся, чтобы не было тех спортсменов,

– заявил Гутцайт.

Напомним, что 26 июля начнется летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общее количество спортсменов, которые будут представлять Украину на играх – 140. До этого меньше было только в Токио – 155. Также российские борцы отказались ехать на Олимпийские игры, ранее против их участия протестовала Украина.