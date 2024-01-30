Россия "не принимает" дисквалификацию Валиевой: что говорят в Кремле после потери "золота"

Россию лишили золотой медали Олимпийских игр-2022 в фигурном катании. Однако россияне не согласны с этим решением.

Кремль во вторник 30 января возмутился решением CAS по поводу положительной допинг-пробы Камилы Валиевой и лишения ее партнеров по команде золотой олимпийской медали. Там заявили, что Россия попытается обжаловать эти решения.

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Что говорят в Кремле о положительной допинг-пробе Валиевой

В частности, на это отреагировал спикер Путина Дмитрий Песков.

"Мы не согласны с этими решениями ни с решением суда ни с решением федерации (конькобежного спорта). Мы их не принимаем" заявил он.

Также Песков заявил, что Россия будет до последнего отстаивать права своих спортсменов.

Очередной допинг скандал с участием России

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года из-за допинг-дела. Она нарушила антидопинговые правила перед Олимпийскими играми-2022.

В командных соревнованиях по фигурному турниру сборная ОКР заняла первое место. Однако с "золотом" придется попрощаться, потому что результаты Валиевой аннулировали.

Международный союз конькобежцев (ISU) присудил Олимпийской сборной России третье место в командном турнире фигуристов на Олимпиаде-2022. Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) аннулировал все результаты Валиевой с 25 декабря 2021 года из-за положительной допинг-пробы. Также Валиеву лишили золота чемпионата Европы, который проходил в январе 2022 года.

Первое место в командном турнире в Пекине присудило сборной США второе Японии.

Обновленный зачет командного турнира Олимпиады-2022:

1. США 65

2. Япония 63

3. ОКР 54

4. Канада 53