Посыпались на "нейтральности": россияне, несмотря на допуск, не выступят на Дефлимпиаде-2024

В турецком Эрзуруме вскоре состоятся Дефлимпийские игры-2024. Туда допустили российских и белорусских спортсменов, но они не будут представлены на соревнованиях.

Общероссийская спортивная федерация спорта глухих приняла решение отказаться от участия в зимней Дефлимпиаде. Все из-за условий допуска, которые ей не нравятся, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Не согласились осудить войну

С начала полномасштабного вторжения Международный дефлимпийский комитет отстранил спортсменов из страны-террористки от международных соревнований, однако в декабре 2023 года было принято решение разрешить им соревноваться, но только в нейтральном статусе и индивидуально. Для этого атлеты должны были подписать декларацию о согласии с требованиями МДК.

Именно на подтверждении "нейтральности" они и продемонстрировали свое истинное лицо. Чтобы принять участие в соревнованиях надо было всего лишь не проявлять активную поддержку войны против Украины, не иметь договоров о сотрудничестве с государственными силовыми структурами России или Беларуси и не демонстрировать никакой символики своих террористических стран.

Общероссийская спортивная федерация спорта глухих заявила, что подпись под такими требованиями является "возмутительной и не соответствует действительности, ведь заставляет российских граждан признать специальную военную операцию, проводимую, на территории Украины военными действиями, инициированными российской стороной".

Она считает это недопустимым и заявила, что "направит все силы на пропаганду идей единства и спорта вне политики, на организацию и проведение собственных международных соревнований, призванных объединить спортивное сообщество и выразить решительный протест любой форме дискриминации".

. Дефлимпиада-2024 продлится со 2 по 12 марта. Предыдущие зимние Игры состоялись в 2019 году в Италии, именно сборная России тогда заняла первое общекомандное место, Украина была третьей.