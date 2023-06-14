Р*шка и до вас доберется, – жена Усик обратилась к крымчанам после угроз россиян о теракте

Россияне каждый день терроризируют украинский народ обстрелами и угрозами о техногенных катастрофах. На фоне этих заявлений врага жена Александра Усика обратилась к крымчанам.

Подрыв Каховской ГЭС россиянами совершил экологическую катастрофу в прилегающих к станции территориях. На этом оккупанты не собираются останавливаться.

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Екатерина Усик: Уходя из Крыма, они начнут уничтожать его со страшной силой

Россия грозится осуществить еще и техногенную катастрофу. Оккупанты готовятся к теракту на химзаводе "Крымский титан" во временно оккупированном Крыму, где на холодильном оборудовании используется около 200 тонн технологического аммиака. В случае взрыва на заводе аммиачное облако накроет близлежащие районы через полчаса, глядя на направление ветра.

На эту информацию уже отреагировала Екатерина Усик, жена украинского боксера Александра Усика. Напомним, что пара родом из Симферополя, находящегося под оккупацией.

Любимая боксера обратилась к жителям Крыма, распространив информацию о возможном теракте.

Если честно, я не удивлюсь уже ничему. Уходя из Крыма, они начнут уничтожать его со страшной силой. Это очевидно. Так что, крымчане, не расслабляйтесь, Р*шка и до вас доберется. Они только и умеют, что разрушать! Крым – Украина!,

– написала Екатерина Усик.



Реакция Екатерины Усик на возможный теракт в Крыму / Скриншот из инстаграмма жены боксера

Жена чемпиона мира продолжает достучаться до людей, продолжающих жить под оккупацией, а также россиян. Но их промытый мозг уже давно не воспринимает никакую правдивую информацию.

Также Екатерина Усик занимается благотворительной помощью, навещает больницы, где от ранений восстанавливаются украинские защитники.