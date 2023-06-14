Підрив Каховської ГЕС росіянами зробив екологічну катастрофу у прилеглих до станції територіях. На цьому окупанти не збираються зупинятись.

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Катерина Усик: Йдучи з Криму, вони почнуть знищувати його зі страшною силою

Росія погрожує здійснити ще й техногенну катастрофу. Окупанти готуються до теракту на хімзаводі "Кримський титан" у тимчасово окупованому Криму, де на холодильному обладнанні використовується близько 200 тонн технологічного аміаку. У разі вибуху на заводі аміачна хмара накриє прилеглі райони за пів години, дивлячись на напрямок вітру.

На цю інформацію вже відреагувала Катерина Усик, дружина українського боксера Олександра Усика. Нагадаємо, що пара родом із Сімферополя, який перебуває під окупацією.

Кохана боксера звернулась до мешканців Криму, поширивши інформацію про можливий теракт.

Якщо чесно, я не здивуюся вже нічому. Йдучи з Криму, вони почнуть знищувати його зі страшною силою. Це очевидно. Так що, кримчани, не розслабляйтеся, Р*шка і до вас добереться. Вони тільки і вміють, що руйнувати! Крим – Україна!,

– написала Катерина Усик.



Реакція Катерини Усик на можливий теракт у Криму / Скриншот із інстаграму дружини боксера

Дружина чемпіона світу продовжує достукатись до людей, які продовжують жити під окупацією, а також до росіян. Але їх промитий мозок вже давно не сприймає жодної правдивої інформації.

Також Катерина Усик займається благодійною допомогою, відвідує лікарні, де від поранень відновлюються українські захисники.