Россия – это страна, с которой мы воюем – Гутцайт о рекомендациях украинцам на Олимпиаде-2022

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал о рекомендациях украинским спортсменам по поводу отношений с россиянами. Он убежден, что атлеты будут соблюдать все указания.

Гутцайт: На соревнованиях россияне – это конкуренты

Сам министр убежден, что спорт должен быть вне политики. Однако он отметил, что это невозможно.

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Я говорил и буду говорить – спорт вне политики. Олимпиады должны быть выше политики. Но сейчас мы видим провокации, которые происходят с нашими спортсменами,

– сказал Гутцайт.

"Поэтому мы проводили патриотическое онлайн-совещание для спортсменов и тренеров, дали рекомендации, как вести себя. Чтобы не стояли рядом с российскими спортсменами, не делали фото. Восемь лет война идет, сейчас еще это обострение ситуации на границе. Поэтому очень важно, чтобы наши спортсмены реально контролировали эмоции в таких ситуациях", – подчеркнул специалист.

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Чиновник ответил на вопрос по поводу Александра Абраменко, который ранее заявлял, что если попадет на пьедестал с россиянином, то сторониться не будет.

"Мне очень жаль, потому что мы видим, сколько погибает наших парней и девушек. Я понимаю, что есть дружба между спортсменами много лет, тренируются вместе. Но надо понимать, что на соревнованиях – это конкуренты. Это страна, с которой мы воюем. Нужно разделять", – отметил Вадим Маркович.

Гутцайт: Надеемся, что не будет никакой войны

Министр молодежи и спорта рассказал, как отреагировали сами спортсмены.

Никто из спортсменов не сказал, что чего-то не понимает. Все согласились и услышали от нас этот месседж. Нужно контролировать ситуацию, чтобы не было никаких провокаций,

– сказал чиновник.

Украинские спортсмены отправились в Пекин на фоне обострения на границе с Россией. Гутцайт рассказал, как это может повлиять на самих спортсменов, на их настроение.

"Настроение – ехать на Олимпийские игры и побеждать. Все! Ничего не будет происходить. Надеемся, что не будет никакой войны. Все со временем закончится. Для нас очень важно, чтобы наши спортсмены ехали и побеждали", – добавил Гутцайт.

Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля. 45 спортсменов представят Украину на Играх в Пекине. Они будут соревноваться в 12 видах спорта.