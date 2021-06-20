Дания выбросит Россию с Евро-2020: прогноз букмекеров на матч

На Евро-2020 началась завершающая стадия группового этапа, по итогам которого определятся все участники 1/8 финала. В группе B на плей-офф претендуют все четыре команды, и Дания попытается выбросить российскую команду.
Российская сборная позорно начала чемпионат Европы. Перед родными болельщиками Россия была бита сборной Бельгией со счетом 3:0.
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Но, к сожалению, во второй игре россияне сумели одержать победу. Россия в ничейном матче смогла вырвать победу в Финляндии.
В то же время Дания до сих пор идет без побед. В первой игре датчане уступили Финляндии, когда матч был прерван из-за жуткого инцидента с Кристианом Эриксеном.
Во втором поединке Дания доминировала целый тайм против Бельгии, но не сумела удержать преимущество. Бронзовые призеры чемпионата мира вырвали победу.
- Россия и Дания сохраняют почти одинаковые шансы сыграть в 1/8 финала. Если финны проиграют бельгийцам, то победа Дании позволит команде выйти в 1/8 финала.
- Судьба же России будет зависеть от дополнительных показателей. Если финнам удастся набрать очки в матче с Бельгией, а Россия проигрывает Дании, то россияне покинут Евро.
Россия – Дания: прогноз Favbet на матч Евро-2020
Россияне перед этим лишь раз встречались с датчанами, одержав победу со счетом 2:0. Это был товарищеский поединок в столице Дании 29 февраля 2012 года.
С тех пор Дания существенно выросла, поэтому считается фаворитом игры с Россией. Победу датской команды букмекеры оценивают коэффициентом 1,73.
Шансы России получить победу оценены коэффициентом 5,20. Ничья в поединке оценена коэффициентом 3,90.
Букмекеры предлагают коэффициент 4,65 на победу Дании в два гола. В то же время на победу россиян с разницей в один гол коэффициент 6,10.
Кто забьет гол
- Томас Дилэйни – коэффициент 3,30
- Пьер-Эмиль Гейбьер – коэффициент 3,30
- Роман Зобнин – коэффициент 5
- Магомед Оздоев – коэффициент 4,50