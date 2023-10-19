Российские террористы попали "Шахедом" в спортивный комплекс в Сумах: фото повреждений

Оккупанты не оставляют в покое украинцев и украинскую инфраструктуру. В этот раз российские военные нанесли ущерб спортивному объекту в Сумах, находящимся в 40 километрах от границы с РФ.

Россия уже второй раз продолжает полномасштабную войну против Украины. Оккупанты не останавливают свой террор по отношению к мирному населению и инфраструктуре наших городов.

К теме Россияне ночью атаковали Сумы "Шахедами": враг попал в объект инфраструктуры

Этой ночью, против 19 октября, россияне атаковали Сумы дронами-камикадзе типа "Шахед". Сообщалось о попадании в объект инфраструктуры, но под ударом оказался и спортивный объект.

Стало известно о попадании дрона в спортивный комплекс "Олимп", расположенный на южных окрестностях Сум. В результате взрыва в здании были выбиты окна и повреждена крыша. Обошлось без жертв.









Последствия удара беспилотника по Сумам / Суспільне Суми

Также в близлежащем жилом доме на два этажа были выбиты окна. У спортивного комплекса развернут оперативный штаб, который фиксирует повреждения и оказывает помощь пострадавшим.

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Отметим, что взрыв в Сумах произошел 18 октября около 22.45. Спустя всего несколько минут в городе объявили о воздушной тревоге. Впоследствии в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения ударных беспилотников.