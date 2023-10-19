Росія вже другий різ продовжує повномасштабну війну проти України. Окупанти не зупиняють свій терор по відношенню до мирного населення та інфраструктури наших міст.

До теми Росіяни вночі атакували Суми "Шахедами": ворог влучив в об'єкт інфраструктури

Цієї ночі, проти 19 жовтня, росіяни атакував Суми дронами-камікадзе типу "Шахед". Повідомлялось про влучання в об'єкт інфраструктури, але під ударом опинився і спортивний об'єкт.

Стало відомо про влучання дрону у спортивний комплекс "Олімп", який знаходиться на південних околицях Сум. Внаслідок вибуху у будівлі були вибиті вікна та пошкоджений дах. Обійшлось без жертв.









Наслідки удару безпілотника по Сумах / Суспільне Суми

Також у прилеглому житловому будинку на два поверхи були вибиті вікна. Біля спортивного комплексу розгорнутий оперативний штаб, який фіксує пошкодження та надає допомогу пострадалим.

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Відзначимо, що вибух у Сумах стався 18 жовтня близько 22:45. Лише через кілька хвилин у місті оголосили про повітряну тривогу. Згодом у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування ударних безпілотників.