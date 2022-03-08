России засчитали техническое поражение в плей-офф квалификации на ЧМ-2022 против Польши

Сборная Польши по футболу автоматически вышла в финал отбора к чемпионату мира 2022 в Катаре из-за отстранения России.

Получили по заслугам

Сборная Польши 24 марта в Москве должна была сыграть с командой России в полуфинальном стыковом матче ЧМ, однако в конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили сборные России и российские клубы от участия в соревнованиях под эгидой организаций из-за ситуации в Украине.

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"После решения отстранить все российские команды от участия в соревнованиях ФИФА и УЕФА до дальнейшего сообщения, бюро ФИФА решило, что сборная Польша получит пропуск в финал пути B, который состоится 29 марта 2022 года", – говорится в заявлении ФИФА.

Победитель должен был встретиться с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция — Чехия.

Сборные Польши, Швеции и Чехии ранее выступили с заявлением об отказе играть против россиян.

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