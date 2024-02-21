20 лет тюрьмы за донат: девушку известного боксера задержали в России за поддержку ВСУ – видео

В Екатеринбурге арестовали девушку боксера Криса ван Хердена. Ее подозревают в государственной измене.

Уроженка России Ксения Карелина имеет американское гражданство и приехала навестить своих родителей. Однако путешествие на Родину может иметь для нее трагические последствия.

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Поехала к родителям – попала под стражу

О заключении своей возлюбленной сообщил боксер Крис ван Херден. Он написал пост в соцсетях, в котором попросил помощи:

Пожалуйста, помолитесь! Россия задержала мою девушку. Мы боремся за тебя и любим, Ксения.

Смотрите видео с заключенной Ксенией Карелиной

Девушку задержали еще 27 января сотрудники патрульно-постовой службы и арестовали на 14 суток за "мелкое хулиганство". Однако по истечении этого срока она так и не вышла на свободу. Впоследствии суд в Екатеринбурге отправил Карелину в СИЗО на 2 месяца по обвинению в государственной измене, о чем отчитались в ФСБ, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Они заявили, что Ксения "осуществляла сборы денег в пользу одной из украинских организаций и неоднократно участвовала в акциях в поддержку Украины". Собранные средства якобы были направлены на покупку боеприпасов и экипировки для ВСУ.

Сообщается, что девушке грозит лишение свободы от 12 до 20 лет. И это все за перевод 51.8 доллара фонду "Razom for Ukraine", который якобы Ксения Карелина осуществила 24 февраля 2022 года в американском банке.