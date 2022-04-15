В России убеждены, что мировой спорт страдает без россиян

В России никак не могут смириться с тем, что их нигде не желают созидать. Они считают, что мировой спорт выглядит неполноценным без них.

Очередной бред из России

Депутат Государственной думы Ирина Роднина заявила, что мировой спорт "страдает из-за отсутствия россиян". Она назвала четыре вида спорта, как "убого" смотрятся без России.

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"Международный спорт сильно страдает из-за отсутствия россиян. Некоторые виды спорта без наших спортсменов выглядят убого и неполноценно. Это фигурное катание, художественная гимнастика, лыжные гонки, хоккей. Хотя, конечно, уровень мастерства наших спортсменов будет падать с каждым месяцем, проведенным вне соревновательной практики", – считает депутат.

Похоже, сама же чиновница осознает, что "страдает" не мировой спорт, а российские атлеты, карьера которых может быть разрушена.

Полная изоляция спорта губительно повлияет на целое поколение талантливых спортсменов, а молодым атлетам будет сложнее находить мотивацию для тренировок.

– заявила Роднина.

Большинство международных федераций отстранили россиян от турниров и осудили российскую агрессию. То же касается и многих спортсменов, которые отказываются от участия в соревнованиях, где присутствуют россияне.