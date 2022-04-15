Чергова маячня з Росії

Депутатка Державної думи Ірина Родніна заявила, що світовий спорт "страждає через відсутність росіян". Вона назвала чотири види спорту, як "убого" виглядають без Росії.

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"Міжнародний спорт сильно страждає через відсутність росіян. Деякі види спорту без наших спортсменів виглядають убого та неповноцінно. Це фігурне катання, художня гімнастика, лижні перегони, хокей. Хоча, звичайно, рівень майстерності наших спортсменів падатиме з кожним місяцем, проведеним поза змагальної практики", – вважає депутатка.

Та схоже, сама ж чиновниця усвідомлює, що "страждає" не світовий спорт, а російські атлети, кар'єра яких може бути зруйнованою.

Повна ізоляція спорту згубно вплине на ціле покоління талановитих спортсменів, а молодим атлетам буде складніше знаходити мотивацію для тренувань,

– заявила Родніна.

Більшість міжнародних федерацій відсторонили росіян від турнірів та засудили російську агресію. Теж саме стосується і багатьох спортсменів, які відмовляються від участі у змаганнях, де присутні росіяни.