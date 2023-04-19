"А что случилось": Россия отказалась от чемпионата Футбольной ассоциации Центральной Азии

В июне 2023 года в Бишкеке и Ташкенте состоится первый чемпионат Футбольной ассоциации Центральной Азии. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, будет ли участвовать сборная.

Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA) будет носить общительный характер. Соревнования собрали сборной из шести стран мира, сообщает 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Россия самоликвидировалась с турнира

Среди них не будет России, которая имела шанс участвовать. По словам генсека РФС Максима Митрофанова, их страна официально отказалась от участия в CAFA.

Отметим, что товарищеский турнир будет проходить с 9 по 21 июня в двух городах разных стран – кыргызстанском Бишкеке и узбекском Ташкенте.

Кто выступит на чемпионате CAFA

Иран

Таджикистан

Узбекистан

Киргизия

Афганистан

Туркменистан

Напомним, что ранее была информация, что Россия может вступить в Азиатскую конференцию футбола. А все из-за безумных планов Владимира Путина и полномасштабного вторжения в Украину. После чего Россию отстранили от всех возможных футбольных турниров, проходящих под эгидой ФИФА и УЕФА.

Враждебная сборная может играть товарищеские матчи против команд из стран-союзниц России.

В настоящее время страну-оккупанта начинают возвращать на международную арену в других видах спорта. Инициатором этого решения стал Международный олимпийский комитет.