Никаких вражеских флагов: МОК исключил Россию и Беларусь из списка на Олимпиаду-2024

Международный олимпийский комитет объявил список стран, получивших приглашение на Олимпиаду в Париж. Среди них нет России и Белоруси, а также одной из стран Центральной Америки.

Всего приглашения от МОК получили 203 страны, в их числе нет враждебных государств. Соответствующие письма подписывал президент Комитета Томас Бах во время церемонии, состоявшейся в столице Франции в Париже.

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Глава Международного олимпийского комитета лично вручил эти приглашения президентам и представителям НОК Греции, которая является Родиной Игр, Франции как стране-хозяйке Олимпиады-2024, а также команде, состоящей из беженцев.

Места среди этих 203 приглашенных стран не нашлось не только России и Беларуси, но и Гватемалы. Все потому, что Национальный олимпийский комитет этого государства приостановил свою работу.

Однако, отсутствие России и Беларуси в списке приглашенных стран еще не означает, что представителей этих враждебных стран не будет на Олимпиаде в Париже. Решение МОК свидетельствует лишь о том, что спортсмены этих стран уж точно не будут выступать под своим флагом на Играх-2024.

Надеемся, что впоследствии Бах официально известит о том, что никаких россиян и белорусов не будет на Олимпиаде в Париже.

В МОК даже выложили короткое видео, как Бах подписывает эту целую гору приглашений. Президент Комитета сыграл на публику.

Томас Бах подписал 203 приглашения на Олимпиаду-2024: смотрите видео

Напомним, что ранее в МОК объявили, что будут принимать решение по участию нейтральных спортсменов из России и Беларуси в соответствии с рекомендациями для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий в подходящее время. Томас Бах пытается отбелить свою репутацию, но при этом усидеть сразу на двух стульях.

Украинские спортсмены надеются на поддержку МОК и недопуск россиян и белорусов в Олимпиаду в Париже, которая продлится с 26 июля по 11 августа 2024 года.