В России чуть ли не до смерти избили спортсмена Дмитрия Соловьева – он в тяжелом состоянии

Дмитрия Соловьева избили в центре Москвы трое юношей, с которыми у него возник спор. После этого олимпийского чемпиона доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Первым начал драку

Драка с участием Соловьева произошла вечером 21 декабря в центре Москвы.

Изначально была версия, что Соловьев вступился за свою девушку Анну Сидорову – двукратную чемпионку Европы по керлингу. Якобы на них напали трое неизвестных, которые сильно и избили фигуриста.

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Однако впоследствии было опубликовано видео инцидента. на нем видно, как трое мужчин курят на улице. К ним подошла одна из девушек вместе с Анной Сидоровой с просьбой дать прикурить. Именно после этого и произошла словесная перепалка, к которой присоединился Соловьев, когда вышел на улицу.

Но именно спортсмен первым ударил – толкнул в грудь мужчину, что и привело к драке. В один из моментов Соловьева сильно толкнули в грудь, отчего он упал спиной на землю.

После избиения Соловьева госпитализировали. Изначально сообщалось, что у него диагностировали гематому головного мозга. Впоследствии медики уточнили диагноз – ушиб головного мозга средней тяжести и незначительное субарахноидальное кровоизлияние. В больнице он пробудет минимум неделю.

Полиция задержала троих участников драки. Но на 48 часов задержали только двух из них, которые и принимали наиболее активное участие в драке.

Напомним, Дмитрий Соловьев – олимпийский чемпион 2014 года в командных соревнованиях фигуристов.