В России 12-летние хоккеисты устроили массовое побоище во время матча: видео драки

В матче детских хоккейных команд в российском Тольятти произошла массовая потасовка игроков.

Сражались все

Драка произошла в матче между командами Волгар и Комета. После вброса хоккеисты начали перепалку, которая быстро превратилась в настоящее ледовое побоище.

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Судьи сначала попытались разнять спортсменов, но их усилия оказались тщетными, ведь к драке присоединились все хоккеисты – 24 игрока.