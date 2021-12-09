В России 12-летние хоккеисты устроили массовое побоище во время матча: видео драки
9 декабря 2021 , 19:20Читати новину українською
Источник:телеграм-канал Baza
В матче детских хоккейных команд в российском Тольятти произошла массовая потасовка игроков.
Сражались все
Драка произошла в матче между командами Волгар и Комета. После вброса хоккеисты начали перепалку, которая быстро превратилась в настоящее ледовое побоище.
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Судьи сначала попытались разнять спортсменов, но их усилия оказались тщетными, ведь к драке присоединились все хоккеисты – 24 игрока.