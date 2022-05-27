Роскошный мяч футболиста Зари вошел в топ-10 лучших голов Лиги конференций: видео шедевра

27 мая 2022 , 19:40
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Источник:

УЕФА

Рома забрала трофей первого в истории розыгрыша Лиги конференций. УЕФА подводит итоги еврокубкового турнира.

Отличие от УЕФА

Ассоциация определила топ-10 лучших авторов глав Лиги конференций. Не обошлось в этом списке без представителя луганской Зари – Егора Назарины.

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УЕФА отметила мяч полузащитника в шестом туре группового раунда в ворота Буде/Глимта. Назарина пушечным выстрелом с дальней дистанции со штрафного поразил владения норвежцев. На 18-й минуте Зоря повела в счете 1:0. К сожалению, даже столь роскошный стандарт от Назарины не позволил луганскому клубу праздновать победу. Во втором тайме соперник сравнял цифры на табло и расписал мировую с украинцами (1:1).

Такой удар футболиста Зори занял десятую позицию рейтинга.

Автором лучшего гола стал игрок французского Марселя Димитри Пайет. Сразу за его спиной расположились Максимилиан Виттек из Витесса и Луис Синистерра из Фейенорда. Футболисты заняли второе и третье места соответственно.

Топ-10 лучших авторов голов

  1. Димитри Пайет (Марсель)
  2. Максимилиан Виттек (Витесс)
  3. Луис Синистерра (Фейеноорд)
  4. Матан Озез (Маккаби Тель-Авив)
  5. Жорди Гомес (омония)
  6. Эдон Жегрова (Базель)
  7. Николо Дзаньоло (Рома)
  8. Лоренцо Пеллегрини (Рома)
  9. Лазарос Христодулопулос (Анортосис)
  10. Егор Назарина (Заря)

Как Назарина забил в ворота Буде/Глимта: смотрите видео

Напомним, что ту еврокубковую компанию Заря закончила как раз на стадии группового раунда. Луганский клуб занял третье место в группе "С", добыв 7 очков.

Карьера Егора Назарины в Заре

  • Егор Назарина выступает за луганскую команду с конца июля 2020 года. Футболист сменил бельгийский Антверпен одним из лидеров чемпионата Украины.
  • В сезоне-2021/2022 провел 19 матчей, в которых забил 2 гола и сделал одну результативную передачу.
  • Его соглашение с Зарей рассчитано до конца июня 2023 года.
Автор: Софія Кулай