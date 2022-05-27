Роскошный мяч футболиста Зари вошел в топ-10 лучших голов Лиги конференций: видео шедевра
Источник:УЕФА
Рома забрала трофей первого в истории розыгрыша Лиги конференций. УЕФА подводит итоги еврокубкового турнира.
Отличие от УЕФА
Ассоциация определила топ-10 лучших авторов глав Лиги конференций. Не обошлось в этом списке без представителя луганской Зари – Егора Назарины.
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УЕФА отметила мяч полузащитника в шестом туре группового раунда в ворота Буде/Глимта. Назарина пушечным выстрелом с дальней дистанции со штрафного поразил владения норвежцев. На 18-й минуте Зоря повела в счете 1:0. К сожалению, даже столь роскошный стандарт от Назарины не позволил луганскому клубу праздновать победу. Во втором тайме соперник сравнял цифры на табло и расписал мировую с украинцами (1:1).
Такой удар футболиста Зори занял десятую позицию рейтинга.
Автором лучшего гола стал игрок французского Марселя Димитри Пайет. Сразу за его спиной расположились Максимилиан Виттек из Витесса и Луис Синистерра из Фейенорда. Футболисты заняли второе и третье места соответственно.
Топ-10 лучших авторов голов
- Димитри Пайет (Марсель)
- Максимилиан Виттек (Витесс)
- Луис Синистерра (Фейеноорд)
- Матан Озез (Маккаби Тель-Авив)
- Жорди Гомес (омония)
- Эдон Жегрова (Базель)
- Николо Дзаньоло (Рома)
- Лоренцо Пеллегрини (Рома)
- Лазарос Христодулопулос (Анортосис)
- Егор Назарина (Заря)
Как Назарина забил в ворота Буде/Глимта: смотрите видео
Напомним, что ту еврокубковую компанию Заря закончила как раз на стадии группового раунда. Луганский клуб занял третье место в группе "С", добыв 7 очков.
Карьера Егора Назарины в Заре
- Егор Назарина выступает за луганскую команду с конца июля 2020 года. Футболист сменил бельгийский Антверпен одним из лидеров чемпионата Украины.
- В сезоне-2021/2022 провел 19 матчей, в которых забил 2 гола и сделал одну результативную передачу.
- Его соглашение с Зарей рассчитано до конца июня 2023 года.