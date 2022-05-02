Роскошное заброс: Шабанов сделал дебютный ассист в Венгрии – видео результативного действия
Фехервар без проблем на выезде разгромил Дебрецен в 30-м туре венгерского чемпионата. Первую голевую передачу в свои работы записал украинский защитник гостей Артем Шабанов.
Первая голевая передача от украинца
В составе гостей сыграли сразу четыре украинских легионера – Богдан Леднев, Иван Петряк, Евгений Макаренко и Артем Шабанов. Последний напрямую приобщился к триумфальному результату, пишет 24 канал.
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Украинский защитник провел на поле все 90 минут и принял участие в третьем голе. Бывший динамовец отдал филигранную передачу из глубины поля на Него, который головой перевел мяч в ворота Дебрецена.
До этого в ворота хозяева влетели еще два мяча. В итоге – 0:3 победа Фехервара.
Для Шабанова этот ассист стал дебютным в новой команде. В венгерском чемпионате Артем отыграл уже 8 поединков.
- Фехервар с 43 очками идет четвертым.
- Дебрецен занимает 9 место, имея в своем активе 35 пунктов.
Видеообзор матча (ассист Шабанова с 2:19)