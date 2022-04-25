Россию лишили права на проведение этапа гран-при по фигурному катанию

Международный союз конькобежцев (ISU) лишил Россию права на проведение этапа гран-при по фигурному катанию в сезоне-2022/2023. Также россиянам запретили проводить соревнования по конькобежным видам спорта.

Очередные санкции

В первые же дни полномасштабной войны ISU наложил санкции в отношении россиян и белорусов. Их отстранили от соревнований в фигурном катании, шорт-треке и конькобежном спорте.

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Международный союз конькобежцев ввел новые санкции в отношении стран-агрессоров. Им запретили проводить какие-либо турниры под эгидой организации в сезоне-2022/2023.

Среди турниров, пострадавших от санкций ISU – этап гран-при по фигурному катанию, ежегодно проводимый в России – Rostelecom Cup.

Также членов российского и белорусского конькобежных союзов не будут допускаться на заседание Конгресса ISU в 2022 году.

К тому же ISU сообщил о формировании бюджета в поддержку украинскому конькобежному спорту в размере 200 тысяч долларов. Эти средства спортсмены могут использовать для подготовки и участия в соревнованиях.

Санкции ISU уже отозвались для россиян и белорусов, поскольку их не допустили к участию в чемпионате мира по фигурному катанию и шорт-треку.