Российского шахматиста Карякина дисквалифицировали за поддержку войны против Украины
Источник:FIDE
Российский шахматист Сергей Карякин дисквалифицирован на полгода – такое решение вынесла комиссия по этике Международной шахматной федерации после того, как шахматист написал обращение Путину, где выразил полную поддержку военных действий России в Украине.
Соответствующее решение 21 марта единогласно приняла комиссия по этике FIDE.
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"Комиссия по этике считает, что заявления Сергея Карякина, которые по его собственному выбору и представлению могут быть связаны с игрой в шахматы, вредят репутации игры в шахматы и/или ФИДЕ. Вероятность того, что эти заявления нанесут ущерб репутации лично Сергея Карякина, также большая", – указано в документе.
Международная шахматная федерация (FIDE) ранее отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой, при этом позволив шахматистам из этих стран участвовать в личных турнирах.
Что известно о Карякина
- Сергею Карякину сейчас 32 года. Он родился в украинском городе Симферополе. До 2009 выступал за сборную Украины.
- Как украинский шахматист стал самым молодым гроссмейстером мира, имея 12 лет и 211 дней. В 2004 году в составе сборной Украины стал победителем Всемирной шахматной олимпиады.
- В июле 2009 года российское гражданство получил указом тогдашнего президента России Дмитрия Медведева.