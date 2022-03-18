Российские и белорусские легкоатлеты отстранены от участия в Бриллиантовой лиге
18 марта 2022 , 11:49Читати новину українською
Источник:официальный сайт Бриллиантовой лиги
В четверг, 17 марта, состоялась генеральная ассамблея Бриллиантовой лиги, на которой обсуждались легкоатлеты из России и Беларуси.
Полная изоляция России и Белоруссии
После множества других международных спортивных организаций и федераций Бриллиантовая лига устранила спортсменов по рекомендации МОК в связи с военной агрессией России против Украины с участием Беларуси.
К слову Международный союз биатлонистов начал процедуру по отстранению россиян и белорусов
"Эта рекомендация следует за решением многих спортивных руководящих органов и решением, принятым Всемирным советом по легкой атлетике, и отражает практические и логистические проблемы, с которыми можно столкнуться, если спортсмены из России и Беларуси будут приглашены на соревнования", – сказано в заявлении.
- Первый этап Бриллиантовой лиги пройдет 13 мая в Дохе (Катар).
- 18 марта в Белграде стартует чемпионат мира по легкой атлетике в помещении. Сборную Украины в Сербии представляют Ярослава Магучих, Анна Плотицына, Марина Бех-Романчук, Ирина Геращенко, Яна Гладийчук и Юлия Лобан.