Российские и белорусские легкоатлеты отстранены от участия в Бриллиантовой лиге

В четверг, 17 марта, состоялась генеральная ассамблея Бриллиантовой лиги, на которой обсуждались легкоатлеты из России и Беларуси.

Полная изоляция России и Белоруссии

После множества других международных спортивных организаций и федераций Бриллиантовая лига устранила спортсменов по рекомендации МОК в связи с военной агрессией России против Украины с участием Беларуси.

К слову Международный союз биатлонистов начал процедуру по отстранению россиян и белорусов

"Эта рекомендация следует за решением многих спортивных руководящих органов и решением, принятым Всемирным советом по легкой атлетике, и отражает практические и логистические проблемы, с которыми можно столкнуться, если спортсмены из России и Беларуси будут приглашены на соревнования", – сказано в заявлении.