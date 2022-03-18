Повна ізоляція Росії та Білорусі

Після безлічі інших міжнародних спортивних організацій та федерацій Діамантова ліга усунула спортсменів за рекомендацією МОК у зв'язку з військовою агресією Росії проти України за участю Білорусі.

До слова Міжнародний союз біатлоністів розпочав процедуру щодо відсторонення росіян та білорусів

"Ця рекомендація йде слідом за рішенням багатьох спортивних керівних органів та рішенням, прийнятим Всесвітньою радою з легкої атлетики, і відображає практичні та логістичні проблеми, з якими можна зіткнутися, якщо спортсмени з росії та білорусі будуть запрошені на змагання", – сказано в заяві.