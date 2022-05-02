Росіяни не мають права говорити, що ми братні народи, – олімпійський чемпіон Абраменко

Олімпійський чемпіон Пхьончханну-2018 та срібний призер Ігор-2022 Олександр Абраменко розповів про спілкування з росіянами. Фристайліст розповів, що йому написав лише один спортсмен з Росії.

Абраменко: Думаю, что большинство в России поддерживает происходящее

По словам Абраменко, ему написал только Илья Буров. Именно с этим спортсменом они разделили подиум на Играх в 2018-м и 2022-м.

Стоит внимания Фристайлист Абраменко отдал призовые за медаль Олимпиады-2022 на нужды украинцев

"Илья Буров единственный, кто написал мне из русских спортсменов. Он волновался, спрашивал ли я в безопасности. Я ему все рассказал, показал как все происходит, что происходит. Он, конечно, понимает, ему досадно, но как-то выступить он не может, поскольку за это будет у них ответственность. Не знаю какая именно, но он не может", – сказал Александр.

Жена Александра родилась в России. Большинство ее родных проживает именно там. Фристайлист рассказал об общении с родителями жены.

Родные супруги из России? У нас все понимают, что происходит, поддерживают нас. Поэтому даже разговоров нет о том, что нужно кому-то доказывать, все и так понимают, что происходит,

– отметил Абраменко.

Спортсмен удивляется, как россияне свято верят в путинскую пропаганду и еще поддерживают своего президента-диктатора.

"Я так понимаю, что в России настолько долго была пропаганда, даже настолько долго людей держали в страхе, что большинство просто боится называть вещи своими именами. Но, действительно, думаю, большинство поддерживает происходящее. Потому что очень много смотрят телевизор. Также, не понимаю, как это возможно вообще [иметь доступ к разным источникам информации] и говорить, что это все нормально, не понимать, что происходит", – подчеркнул фристайлист.

Братские народы Украины и России? Думаю, что люди не имеют права так говорить после того, что происходит сейчас между нашими странами,

– добавил спортсмен.

Александр Абраменко: что известно о спортсмене