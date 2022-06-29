Россия бомбит мою страну, – Усик напомнил миру о преступлениях российских оккупантов

Александр Усик 29 июня прибыл в Лондон, где состоялась пресс-конференция с Энтони Джошуа. Боксеры тоже провели дуэль взглядов.

Усик: В Украине война

Чемпион WBA, WBO и IBF тяжелом весе Александр Усик поделился мнениями о войне в Украине. Боксера в Лондоне спросили, что происходит в его родной стране.

Варте уваги Я не хочу бути великим, – Усик розповів про ціль свого життя

В Украине – война. Россия бомбит мою страну. И рушит мирные дома, где живут люди. Никакую не военную инфраструктуру, а город, торговые центры, больницы,

– сказал Усик.

В августе Усик выйдет на ринг против Джошуа

Уже 20 августа состоится долгожданный реванш Усик – Джошуа. Боксеры встретятся в Саудовской Аравии.

Боксеры уже подписали соглашение об бою-ответе, а также провели дуэль взглядов. Впервые Усик и Джошуа сделали это в Саудовской Аравии, где и состоится поединок.

Однако 29 июня британец и украинец встретились во второй раз, на этот раз в Лондоне. Боксеры не отводили взгляд друг от друга, промоутер Энтони решил вмешаться, чтобы прервать это противостояние.

В преддверии этой встречи Джошуа заверил, что в этот раз он сможет с легкостью победить украинца и вернуть свои титулы.

Александр также поделился ожиданиями от поединка. Он заявил, что не стремится к славе и признанию, а также подчеркнул, что в реванше будет совсем другим.

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