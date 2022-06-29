Россия бомбит мою страну, – Усик напомнил миру о преступлениях российских оккупантов
29 июня 2022 , 20:13Читати новину українською
Источник:iFL TV
Александр Усик 29 июня прибыл в Лондон, где состоялась пресс-конференция с Энтони Джошуа. Боксеры тоже провели дуэль взглядов.
Усик: В Украине война
Чемпион WBA, WBO и IBF тяжелом весе Александр Усик поделился мнениями о войне в Украине. Боксера в Лондоне спросили, что происходит в его родной стране.
Варте уваги Я не хочу бути великим, – Усик розповів про ціль свого життя
В Украине – война. Россия бомбит мою страну. И рушит мирные дома, где живут люди. Никакую не военную инфраструктуру, а город, торговые центры, больницы,
– сказал Усик.
В августе Усик выйдет на ринг против Джошуа
- Уже 20 августа состоится долгожданный реванш Усик – Джошуа. Боксеры встретятся в Саудовской Аравии.
- Боксеры уже подписали соглашение об бою-ответе, а также провели дуэль взглядов. Впервые Усик и Джошуа сделали это в Саудовской Аравии, где и состоится поединок.
- Однако 29 июня британец и украинец встретились во второй раз, на этот раз в Лондоне. Боксеры не отводили взгляд друг от друга, промоутер Энтони решил вмешаться, чтобы прервать это противостояние.
- В преддверии этой встречи Джошуа заверил, что в этот раз он сможет с легкостью победить украинца и вернуть свои титулы.
- Александр также поделился ожиданиями от поединка. Он заявил, что не стремится к славе и признанию, а также подчеркнул, что в реванше будет совсем другим.
Прогноз букмекеров Favbet
- Букмекеры указывают на то, что шансы Александра Усика победить в реванше значительно больше Энтони Джошуа. Они оценивают его победу в 1,57. В то время как в триумф Энтони Джошуа верят меньше – 2,76.
- Если судьи снова выберут победителя по итогам 12 раундов, то здесь больше шансов у украинца – 2,30. На победу Джошуа по очкам – 7,50.
- На досрочную победу Усика можно сделать ставку с коэффициентом 3,50, а на такой же успех, но Джошуа – 3,80.
- Если Усику удастся досрочно победить британца, то он сделает это в период 7 – 9 раундов – 8,50.