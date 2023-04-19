Роналду удушающим приемом остановил соперника в матче Саудовской Аравии: видео момента

Во вторник, 18 апреля, Аль-Наср сыграл на выезде против Аль-Хиляля в Про-лиге Саудовской Аравии. Криштиану Роналду не смог принести победу команде, но успел отличиться нефутбольным инцидентом.

Португалец вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок. Команды расписали результативную ничью 2:2, а Криштиану Роналду отличился разве что желтой карточкой, полученной на старте второго тайма.

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Показал навыки ММА на футбольном поле

На 57-й минуте звездный футболист Аль-Насра не по правилам завалил соперника в борьбе за мяч. Роналду схватил футболиста Аль-Хиляля за шею и удушающим приёмом остановил его.

Хозяева начали апеллировать арбитру и потребовать красную карточку для Криштиана. Однако авторитет португальца в этом эпизоде сыграл на руку самого Роналду. Судья показал только желтую карточку футбольной звезде.

Похоже, что Роналду нужно попробовать свои силы в смешанных единоборствах.

Видео остановки соперника от Роналду

Роналду в текущем сезоне провел за Аль-Наср уже 13 поединков, в которых забил 11 голов и отдал 2 ассиста. Также Криштиану является владельцем 3-х желтых карточек.

Напомним, что португалец выступает за саудовский клуб с 1 января 2023 года. Контракт Криша с Аль-Насром рассчитан до конца июня 2025 года.

Отметим, что после 24-х сыгранных матчей Аль-Наср идет на втором месте, имея в своем активе 53 очка. До лидера Аль Иттихада отставание в 3 балла.