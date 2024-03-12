Не забил с метра: дикий промах Роналду лишил Аль-Наср Лиги чемпионов – безумное видео

В понедельник, 11 марта, состоялся ответный матч 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов между Аль-Насром и Аль-Айном. Криштиану Роналду мог выводить свою команду в полуфинал, но промахнулся в убийственной ситуации.

Первая встреча между этими клубами закончилась минимальной победой Аль-Айна. А вот в ответном матче было забито аж 7 голов, один из которых оформил Криштиану Роналду. Основное время поединка закончилось в пользу Аль-Насра 3:2, поэтому игра была переведена в дополнительные 15-минутные таймы, передает 24 Канал.

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И большие футболисты допускают роковые ошибки

В конце первого дополнительного тайма Аль-Айн сравнял цифры на табло 3:3. Однако за две минуты до финального свистка Кристиану Роналду снова вывел свою команду вперед 4:3 и перевел матч в серию пенальти, где более точными были футболисты Аль-Айна 1:3. Только Криштиану реализовал 11-метровый среди четырех игроков Аль-Насра, которые пробивали пенальти.

Аль-Наср во главе со звездным португальцем вылетел из азиатской Лиги чемпионов. А могло этого вылета и не быть, если бы в середине второго тайма Роналду реализовал 100-процентный момент. Мяч отлетел к Криштиану после серии рикошетов в штрафной площадке гостей, но португалец с метра не смог перевести мяч в сетку ворот Аль-Айна.

Роналду оставалось после этого дикого промаха только хвататься за голову. И такие большие футболисты ошибаются в простых ситуациях.

Видео промаха Роналду

Бывший клуб Сергея Реброва и Андрея Ярмоленко вышел в полуфинал Азиатской Лиги чемпионов. Отметим, что на 98-й минуте Аль-Наср остался в меньшинстве после удаления Аймана Яхья, который вышел на замену во втором тайме.

К слову, для Роналду этот матч стал 32-м в текущем сезоне-2023/2024, в которых он отметился 29 голами и 11 ассистами.