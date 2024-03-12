Перша зустріч між цими клубами закінчилась мінімальною перемогою Аль-Айна. А от у матчі-відповіді було забито аж 7 голів, один із яких оформив Кріштіану Роналду. Основний час поєдинку закінчився на користь Аль-Насра 3:2, тому гра була переведена у додаткові 15-хвилинні тайми, передає 24 Канал.

Варто побачити Український воротар став зіркою преси після "грязьових ван" на футбольному полі: шокуючі кадри

І великі футболісти припускаються фатальних помилок

Наприкінці першого додаткового тайму Аль-Айн зрівняв цифри на табло 3:3. Однак за дві хвилини до фінального свистка Крістіану Роналду знову вивів свою команду уперед 4:3 та перевів матч у серію пенальті, де точнішими були футболісти Аль-Айна 1:3. Лише Кріштіану реалізував 11-метровий серед чотирьох гравців Аль-Насра, які пробивали пенальті.

Аль-Наср на чолі із зірковим португальцем вилетів із азійської Ліги чемпіонів. А могло цього вильоту й не бути, якби у середині другого тайму Роналду реалізував 100-відсотковий момент. М'яч відлетів до Кріштіану після серії рикошетів у штрафному майданчику гостей, але португалець із метра не зміг перевести м'яч у сітку воріт Аль-Айна.

Роналду залишалось після цього дикого промаху лише хапатись за голову. І такі великі футболісти помиляються у простих ситуаціях.

Відео промаху Роналду

Колишній клуб Сергія Реброва та Андрія Ярмоленка вийшов у півфінал Азійської Ліги чемпіонів. Відзначимо, що на 98-й хвилині Аль-Наср залишився у меншості після вилучення Айман Ях'я, який вийшов на заміну у другому таймі.

До слова, для Роналду цей матч став 32-м у поточному сезоні-2023/2024, у яких він відзначився 29 голами та 11 асистами.