Роналду установил рекорд – набрал 400 миллионов подписчиков в Instagram

Футболист Криштиану Роналду остается одной из самых известных личностей в мире. На этот раз ему покорился очередной рекорд.

Роналду первым из людей пересек отметку в 400 миллионов подписчиков в Instagram. Соответствующее достижение зафиксировала Книга рекордов Гиннесса.

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При этом за последние 10 месяцев на страницу Роналду подписалось 123 миллиона человек.

Больше подписчиков, чем у Роналду, имеет только официальная страница самого Instagram, на которую подписано 469 миллионов человек.

Такое количество подписчиков позволяет Роналду быть и самой дорогой звездой Instagram. Рекламный пост на его странице обойдется в 1 миллион 604 тысячи долларов.

Также стоит отметить, что Роналду принадлежит рекорд по наиболее популярному посту в соцсети в 2021 году. Его фотография о том, что он с Джорджиной Родригес ожидают двойню, была опубликована 28 октября. И к концу года он собрал более 32 миллионов лайков.