Роналду снова оскандалился: футболист плюнул в партнера во время матча

Криштиану Роналду попал в черную полосу – футболист не забивает голы, а Манчестер Юнайтед теряет очки. А поведение Роналду вызывает немало вопросов.

Неудачная серия Роналду

В субботу, 12 февраля, Манчестер Юнайтед на своем поле принимал Саутгемптон. В первом тайме при "красных дьяволах" отличился Санчо. Но во втором тайме гостям удалось забить гол усилием Адамса.

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На 72-й минуте Роналду отправил мяч в ворота соперников. Но судья зафиксировал офсайд в этом эпизоде.

Таким образом, Роналду не может забить гол или отдать результативный пас уже 6 матчей подряд. Он ни разу не отметился результативным действием в 2022 году.

Это самая длинная серия без голов в Роналду с 2009 года. Он тогда тоже выступал за МЮ и не мог забить в семи матчах подряд.

Плевок в спину

В этом же матче Роналду попал в еще одну неприятную ситуацию. Он решил плюнуть на футбольном поле. Как раз в это время мимо него проходил его партнер по команде Антони Эланга. И слюна попала ему на спину.



Роналду плюнул в спину партнеру / Кадр по трансляции

Весь этот эпизод попал в прямую трансляцию на матче. Но шведский нападающий не заметил этого.