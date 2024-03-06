Запятнал репутацию: Роналду сделал совместное фото с российским боксером, который разгонял протесты

Российский боксер Магомед Курбанов примет участие в шоу в Эр-Рияде Джошуа - Нганну. Накануне боя с участниками карда встретился звездный футболист Криштиану Роналду.

8 марта в Эр-Рияде состоится грандиозный поединок между экс-чемпионом мира Энтони Джошуа и звездой ММА Фрэнсисом Нганну. В андеркарде главного боя состоится поединок россиянина Магомеда Курбанова и Исраила Мадримова из Узбекистана, сообщает 24 Канал.

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Роналду опозорился

Представитель страны-агрессора похвастался совместным фото с Криштиану Роналду. Звездный футболист сфотографировался с Курбановым и пожелал ему успеха.

Пока шли в зал, пообщались о боях, о вагонке и так далее. Он пожелал мне удачи в предстоящем поединке. Я спросил: будет ли он когда-то выходить на ринг? Он сказал: "Нет, я только играю",

– цитируют Курбанова российские СМИ.

Роналду с Курбановым / инстаграм боксера

Зашкваренный боксер из Екатеринбурга

Отметим, что Магомед Курбанов имеет далеко не самую лучшую репутацию. Этот боксер в 2019 году вместе с другими бойцами Академии единоборств Русской медной компании участвовал в разгоне акции протеста в Екатеринбурге.

Местные жители выступали против застройки сквера. Вышеперечисленных бойцов наняли для подавления протеста. Они били протестующих и даже бросали по ним камни.

Вполне вероятно, что Роналду не знал, кто такой Курбанов. Однако в целях гигиены португальцу не стоило фотографироваться с представителем страны-агрессора.