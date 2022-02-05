Роналду промахнулся с пенальти и Манчестер Юнайтед сенсационно вылетел из Кубка Англии: видео

Манчестер Юнайтед неожиданно прекратил борьбу за Кубок Англии на стадии 1/16 финала. "Красные дьяволы" в серии пенальти проиграли Мидлсбро из второго дивизиона Англии.

Манчестер Юнайтед – Мидлсбро 1:1 (7:8 по пенальти)

Голы: Санчо, 25 – Крукс, 64

Незабитый пенальти: Роналду, 20 (МЮ)

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Манчестер Юнайтед уже на старте игры мог решить судьбу путевки в 1/8 финала, сообщает 24 канал. Хозяева поля заработали пенальти, однако Криштиану Роналду не смог реализовать одиннадцатиметровый.

Роналду не попал в створ ворот и впервые не забил пенальти за МЮ после своего возвращения. Как бы там ни было, а через 5 минут счет открыл Джейдон Санчо.

Скандальный гол Мидлсбро

Гости сумели сравнять счет в матче на 64-й минуте. Мэтт Крукс отправил мяч в пустые ворота после паса Данкан Уотмора.

В момент приема – мяч попал в руку Уотмору, но судья Энтони Тейлор оценил момент с помощью VAR и решил засчитать гол.

Команды не смогли определить более сильного ни в основное, ни в дополнительное время. Поэтому путевка была разыграна в серии пенальти. МЮ реализовал 7 ударов против восьми у Мидлсбро.

Манчестер Юнайтед – Мидлсбро видеообзор