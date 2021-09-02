Роналду получил наказание за празднование рекордного гола и не сыграет против Азербайджана

Криштиану Роналду побил мировой рекорд по количеству голов за сборную. Однако из-за слишком яркого празднования этого он не сможет сыграть в следующем официальном матче.

В матче против Ирландии Роналду отметился дублем. Его второй гол на 90+6 минуте и принес победу сборной Португалии. Хотя еще в первом тайме он не реализовал пенальти.

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После второго забитого гола Роналду сбросил с себя футболку во время празднования. И получил за это желтую карточку. Она же привела к его дисквалификации на следующий официальный матч отбора на ЧМ-2022 – 7 сентября против Азербайджана на выезде.

Стоит добавить, что Роналду еще быстрее в этом матче мог получить предупреждение. При этом не только желтую карточку, но и красную – за удар соперника в лицо. На 15-й минуте матча Роналду дал пощечину сопернику, который отбросил мяч. О'ши после этого удара упал на газон, но арбитр проигнорировал этот эпизод.