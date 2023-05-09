Роналду оттолкнул работника клуба соперника, который хотел сделать с ним селфи после игры: видео

Новая неделя началась для Аль-Насра не с лучшим результатом. 8 мая клубу Криштиану Роналду не удалось дома обыграть одного из аутсайдеров О-лиги Саудовской Аравии Аль-Халиджа.

Уже в первой 20-минутке команды обменялись голами 1:1. Примечательно, что первыми неожиданно повели в счете гости благодаря мячу Фабиу Мартинша уже на 4-й минуте встречи. А уже через 16 минут хозяева сравняли цифры на табло, пишет 24 Канал.

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Проявил свой нрав

За оставшиеся 60 минут Аль-Наср так и не смог хоть на один гол. Даже проведший весь поединок Криштиану Роналду не помог команде вырвать домашнюю победу.

Финальный свисток судьи зафиксировал мировую 1:1.

После матча эмоции у хозяев были далеко не самые лучшие. Ближе к сердцу эту ничью принял главная звезда и капитан Аль-Насра Криштиану Роналду.

После поединка футболист Аль-Халиджа окружили Роналду, чтобы воспользоваться возможностью перекинуться несколькими словами со звездным футболистом и получить футболку. Одному из игроков соперника повезло. CR7 отдал свою футболку, в которой отыграл поединок.

Однако дальше португалец проявил свой нрав. Кто-то из работников Аль-Халиджа хотел сделать селфи из Криштиана, но тот отрицательно отреагировал на навязчивость. Звездный нападающий резко оттолкнул и попросил убрать с его плеча руку.

Видео поведения Роналду после матча

Аль-Наср после этой ничьей продолжает идти на втором месте в турнирной таблице, имея в своем активе 57 баллов. Клуб Роналду уступает лидеру сезона Аль Иттихаду 5 очков.

Роналду совершенно не впечатляет своей игрой в Саудовской Аравии, куда он перешел в январе 2023 года. С того времени CR7 провел за клуб 32 поединка, в которых забил 15 голов и отдал 4 ассиста во всех турнирах. Контракт португальца с саудовским клубом рассчитан до конца июня 2025 года.